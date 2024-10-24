В Музее русского импрессионизма показали живопись Серебряного века

Выставка «Новое общество художников», посвященная одноименному творческому объединению Серебряного века, открылась в московском Музее русского импрессионизма. Экспозиция на двух этажах здания объединила более 180 произведений живописи и графики из 55 государственных и частных коллекций от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Среди художников, работы которых представлены на выставке, — Борис Кустодиев, Алексей Щусев, Михаил Врубель, Евгений Лансере, Александр Бенуа, Александр Головин, Николай Милиоти и многие другие.
Произведения живописи дополнены стихами Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Александра Блока, Михаила Кузмина, а названия разделов отсылают к поэтическим сборникам Серебряного века.
Выставка будет открыта до 26 января.
Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Красные строки: поэзия и живопись Серебряного века снова встретились.