Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Музее русского импрессионизма показали живопись Серебряного века

Источник: Известия

Выставка «Новое общество художников», посвященная одноименному творческому объединению Серебряного века, открылась в московском Музее русского импрессионизма. Экспозиция на двух этажах здания объединила более 180 произведений живописи и графики из 55 государственных и частных коллекций от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Среди художников, работы которых представлены на выставке, — Борис Кустодиев, Алексей Щусев, Михаил Врубель, Евгений Лансере, Александр Бенуа, Александр Головин, Николай Милиоти и многие другие.

Произведения живописи дополнены стихами Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Александра Блока, Михаила Кузмина, а названия разделов отсылают к поэтическим сборникам Серебряного века.

Выставка будет открыта до 26 января.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Красные строки: поэзия и живопись Серебряного века снова встретились.