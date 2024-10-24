Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске рассмотрят возможность запрета склонения к абортам

Рассмотрение законопроекта состоится сегодня в Заксобрании Омской области.

Источник: Getty Images/Unsplash

В Законодательном собрании Омской области сегодня, 24 октября, состоится рассмотрение законопроекта «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области».

Проекты депутатам представит глава регионального минздрава Дмитрий Маркелов. Документы публикует издание «Коммерческие вести». В августе документ был опубликован на портале правительства.

Согласно статистическим данным, в Омской области за последние 10 лет произошло снижение рождаемости почти на 50%. По данным Омскстата, в регионе ежегодно проводится более 1000 абортов, из них 19,7% у первородящих женщин.

Если законопроект примут, то тех, кто будет склонять омичек к прерыванию беременности, будут штрафовать. Для этого сегодня депутаты также рассмотрят поправки в КоАП. По каким признакам будут выявлять нарушителей закона — не сообщается.

Ранее мы писали, какие штрафы предлагается ввести для нарушителей закона и что вкладывается в термин «склонять».

закон