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Новогодняя ярмарка на красноярском острове Татышев стартует 28 декабря

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас идет прием заявок от желающих предпринимателей принять участие в торговле.

Источник: НИА Красноярск

Праздничная ярмарка в Татышев-парке развернется за четыре дня до Нового года — с 28 декабря 2024 года. На протяжении месяца красноярцы смогут окунуться в атмосферу зимней сказки. На острове можно будет покататься на горках и посмотреть на фигуры ледового городка. Кроме того, планируется организовать катания на хасках и лошадях, установить прилавки с новогодними сувенирами.

Отметим, что ярмарка будет работать в районе ледового городка в восточной части острова.

До 29 октября 2024 года предприниматели могут подать заявки на участие в ярмарке по электронной почте: info@projectkrsk.ru. Подробности в сообществе Татышев-парка.