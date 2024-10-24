Новогодняя ярмарка на красноярском острове Татышев стартует 28 декабря

Праздничная ярмарка в Татышев-парке развернется за четыре дня до Нового года — с 28 декабря 2024 года. На протяжении месяца красноярцы смогут окунуться в атмосферу зимней сказки. На острове можно будет покататься на горках и посмотреть на фигуры ледового городка. Кроме того, планируется организовать катания на хасках и лошадях, установить прилавки с новогодними сувенирами.
Отметим, что ярмарка будет работать в районе ледового городка в восточной части острова.
До 29 октября 2024 года предприниматели могут подать заявки на участие в ярмарке по электронной почте: info@projectkrsk.ru. Подробности в сообществе Татышев-парка.