Новогодняя ярмарка на красноярском острове Татышев стартует 28 декабря

Праздничная ярмарка в Татышев-парке развернется за четыре дня до Нового года — с 28 декабря 2024 года. На протяжении месяца красноярцы смогут окунуться в атмосферу зимней сказки. На острове можно будет покататься на горках и посмотреть на фигуры ледового городка. Кроме того, планируется организовать катания на хасках и лошадях, установить прилавки с новогодними сувенирами.