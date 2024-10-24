Синоптики предупредили казахстанцев об усилении ветра, тумане и гололеде

24 октября ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. Ночью и утром на западе, в горных, предгорных районах области туман. г. Алматы: 24 октября ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге области, днем порывы 15−20 м/с. г. Костанай: 24 октября ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Астане ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный ночью на севере, востоке области, днем на большей части области порывы 15−20 м/с. г. Караганда: 24 октября ожидается ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В области Ұлытау ожидается ветер юго-западный ночью на севере области, днем на большей части области порывы 15−20 м/с. г. Жезказган: 24 октября ожидается ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный ночью на севере, днем на большой части области 15−20 м/с. г. Кызылорда: 24 октября ожидается ветер юго-западный днем 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на большей части 15−20, на севере, западе области порывы 23 м/с. г. Уральск: 24 октября ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−18 м/с. г. Актобе: 24 октября ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15−18 м/с.
На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области сожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. г. Шымкент: 23 октября во второй половине дня, 24 октября ночью и утром сохраняется туман. г. Туркестан: 24 октября ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
24 октября на западе, юге Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На востоке области ожидается туман.
Ночью и утром западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. г. Кокшетау: 24 октября ожидается ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.
Днем в Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью на севере, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с. г. Петропавловск: 24 октября ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.
В связи с прогнозом сильных осадков (дождь, снег) в период