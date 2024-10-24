Синоптики предупредили казахстанцев об усилении ветра, тумане и гололеде

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области сожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. г. Шымкент: 23 октября во второй половине дня, 24 октября ночью и утром сохраняется туман. г. Туркестан: 24 октября ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с.