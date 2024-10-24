Новосибирск готовится к зиме: когда ждать устойчивого снежного покрова

В Новосибирске пока не стоит ожидать обильных снегопадов, способных создать устойчивый снежный покров. По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в городе ожидаются дожди. Незначительное понижение температуры возможно лишь к концу октября, однако и тогда количество осадков останется небольшим, сообщает «АиФ — Новосибирск».
Начало ноября, по предварительным данным, будет теплым. Хотя осадки вероятны, их интенсивность пока оценить сложно. В ближайшие 5−7 дней специалисты не прогнозируют условий, способствующих образованию устойчивого снежного покрова.
По словам синоптиков, даже при выпадении снега, он будет носить временный характер. Для его длительного сохранения необходима длительная волна холода со среднесуточной температурой ниже 0 градусов и минимальными температурами ниже −10 градусов. Только в таких условиях снег не будет таять в дневное время.
На данный момент специалисты не прогнозируют перехода среднесуточной температуры через 0 градусов. Предстоящая декада ожидается на 2−4 градуса теплее климатической нормы. Хотя в начале ноября обычно активизируются североатлантические циклоны, несущие влажные воздушные массы, сейчас признаки такой перестройки погоды отсутствуют.
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