Новосибирск готовится к зиме: когда ждать устойчивого снежного покрова

По словам синоптиков, даже при выпадении снега, он будет носить временный характер. Для его длительного сохранения необходима длительная волна холода со среднесуточной температурой ниже 0 градусов и минимальными температурами ниже −10 градусов. Только в таких условиях снег не будет таять в дневное время.