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Житель Уфы пытался построить карьеру в «нефтянке» с купленным дипломом, и теперь его ждет суд

Уфимца осудят за попытку устроиться в нефтяную компанию с купленным дипломом.

Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы предстанет перед судом за покупку поддельного документа. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии дознания, мужчина приобрел в интернете у человека, чья личность еще не установлена, за 20 тысяч рублей «липовый» диплом о высшем профессиональном образовании. В позапрошлом месяце во время трудоустройства в крупную нефтедобывающую компанию он предъявил поддельный документ.

Факт обучения в вузе не подтвердился. На уфимца завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения». Он признал свою вину. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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