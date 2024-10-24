Житель Уфы пытался построить карьеру в «нефтянке» с купленным дипломом, и теперь его ждет суд

Согласно версии дознания, мужчина приобрел в интернете у человека, чья личность еще не установлена, за 20 тысяч рублей «липовый» диплом о высшем профессиональном образовании. В позапрошлом месяце во время трудоустройства в крупную нефтедобывающую компанию он предъявил поддельный документ.