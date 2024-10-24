Житель Уфы пытался построить карьеру в «нефтянке» с купленным дипломом, и теперь его ждет суд

Житель Уфы предстанет перед судом за покупку поддельного документа. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Согласно версии дознания, мужчина приобрел в интернете у человека, чья личность еще не установлена, за 20 тысяч рублей «липовый» диплом о высшем профессиональном образовании. В позапрошлом месяце во время трудоустройства в крупную нефтедобывающую компанию он предъявил поддельный документ.
Факт обучения в вузе не подтвердился. На уфимца завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения». Он признал свою вину. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.