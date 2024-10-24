Старый Владивосток построили в «Москино» для съёмок сериала об Арсеньеве

Как сообщил Telegram-канал «Министерство культуры Приморья», после завершения съемок созданные декорации не разберут — они станут музеем, посвященным жизни и исследованиям путешественника, военного востоковеда и писателя Владимира Арсеньева, чья судьба и стала основой для сценария.

Съемки сериала начались год назад в Приморье, где первыми местами работы киногруппы стали значимые для региона локации. Например, на острове Русский на мысе Тобизина отсняли несколько важных сцен. Затем съемочная группа отправилась в нетронутые уголки природы — живописное ущелье Дарданеллы и тайгу около села Хмельницкого в Партизанском городском округе.

В центре сюжета — события с 1904 по 1930 годы, включая начало Русско-японской войны, участие Арсеньева в военных действиях и его знаменитые экспедиции по Дальнему Востоку, где его сопровождал охотник и проводник Дерсу Узала. В роли самого Арсеньева — народный артист России Евгений Миронов. А роль Дерсу исполняет казахский актер Ондасын Бесикбасов.

Размах съемок впечатляет: в павильонах и на натурных площадках воссозданы ключевые сцены, включая военные события, экспедиции и жизнь исследователя в разных условиях. Съемочная команда уже успела отснять более половины запланированного материала. Съемки продолжаются в интенсивном темпе, чтобы завершить их до конца этого года, а постпродакшн — монтаж, цветокоррекция, озвучивание, добавление спецэффектов — запланирован на весь следующий год.