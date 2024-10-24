Старый Владивосток построили в «Москино» для съёмок сериала об Арсеньеве

В кинопарке «Москино» в Новой Москве воссоздали исторический облик части улиц Владивостока для съемок сериала «Арсеньев». Масштабные декорации, передающие атмосферу города начала XX века, стали важной частью работы над проектом.
Как сообщил Telegram-канал «Министерство культуры Приморья», после завершения съемок созданные декорации не разберут — они станут музеем, посвященным жизни и исследованиям путешественника, военного востоковеда и писателя Владимира Арсеньева, чья судьба и стала основой для сценария.
Съемки сериала начались год назад в Приморье, где первыми местами работы киногруппы стали значимые для региона локации. Например, на острове Русский на мысе Тобизина отсняли несколько важных сцен. Затем съемочная группа отправилась в нетронутые уголки природы — живописное ущелье Дарданеллы и тайгу около села Хмельницкого в Партизанском городском округе.
В центре сюжета — события с 1904 по 1930 годы, включая начало Русско-японской войны, участие Арсеньева в военных действиях и его знаменитые экспедиции по Дальнему Востоку, где его сопровождал охотник и проводник Дерсу Узала. В роли самого Арсеньева — народный артист России Евгений Миронов. А роль Дерсу исполняет казахский актер Ондасын Бесикбасов.
Режиссер сериала Дмитрий Киселев, известный по фильмам «Время первых», «Мира» и «Лондонград», ставит перед собой задачу показать Арсеньева не только как исследователя, но и как человека, прошедшего через непростые испытания. Готовый восьмисерийный фильм зрителям планируют показать в 2026 году.
Сериал станет настоящей кинолетописью, рассказывающей о путешествиях и открытиях Арсеньева на Дальнем Востоке, и, как уверяют создатели, максимально достоверно передаст атмосферу того времени.