Не полетевший в космос Андрей Бабкин написал письмо президенту России

В нем сказано, что 12.07.2024 года под руководством начальника ФМБА России с приглашением членов ЛОР секции ГМК, ЛОР-врачей медицинских организаций, в которых космонавт получал консультации и лечение, а также врача, оперировавшего Бабкина в 2022 году, и начальника ЛОР-отделения ФГБУ НМИЦО ФМБА России, в котором Бабкин проходил обследование в октябре 2023 года, состоялся расширенный консилиум с целью определения состояния его здоровья и годности к специальным тренировкам. В результате не найдено оснований для пересмотра ранее принятого Главной медицинской комиссией заключения.