Пожар потушили на улице Некрасова в Иркутске 24 октября

Утром 24 октября в областном центре загорелось деревянное здание на улице Некрасова. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС России по Иркутской области, пламя уже удалось потушить.
— Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших и погибших нет, — рассказали в пресс-службе МЧС.
Пламя разбушевалось на площади в 80 квадратных метров. На место отправились 18 специалистов и пять единиц техники.
В ведомстве напоминают, что нельзя подключать в одну розетку сразу несколько электроприборов, также необходимо следить за состоянием проводки. Помимо этого дома лучше держать огнетушитель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово Иркутской области 23 октября 2024 загорелась крыша гаража на площади 576 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, а технику успели эвакуировать.