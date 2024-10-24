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Пожар потушили на улице Некрасова в Иркутске 24 октября

Пламя охватило 80 квадратов деревянного здания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 24 октября в областном центре загорелось деревянное здание на улице Некрасова. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС России по Иркутской области, пламя уже удалось потушить.

— Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших и погибших нет, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Пламя разбушевалось на площади в 80 квадратных метров. На место отправились 18 специалистов и пять единиц техники.

В ведомстве напоминают, что нельзя подключать в одну розетку сразу несколько электроприборов, также необходимо следить за состоянием проводки. Помимо этого дома лучше держать огнетушитель.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово Иркутской области 23 октября 2024 загорелась крыша гаража на площади 576 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, а технику успели эвакуировать.