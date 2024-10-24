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В Челябинске автобусы снова начали курсировать по проспекту Победы

В Челябинске восстановили шесть автобусных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

После дорожного ремонта на проспекте Победы в Челябинске восстановили трассы движения автобусов.

Как уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок», по проспекту снова без помех может проехать общественный транспорт шести маршрутов.

Автобусы № 8 движутся по проспекту Победы, улицам Кирова и Братьев Кашириных в сторону улицы Академика Королева.

Автобусы № 18 проезжают по улице Кирова, проспекту Победы и Свердловскому проспекту в сторону Автобусного парка.

А автобусы № 9, № 34, № 45 и КМЗ при движении в сторону улицы Российской едут прямо, им больше не нужно делать петлю по улице Кирова.