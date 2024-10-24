Под Челябинском сотрудница пункта выдачи наворовала заказов на 300 тыс. рублей

Прокуратура Еткульского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, совершившей преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, с октября 2022 года по март 2023-го, осуществляя предпринимательскую деятельность в ПВЗ интернет-магазина, фигурантка с различных аккаунтов оформляла заказы, после чего извлекала поступивший товар из упаковки, отменяла заказы и возвращала пустые посылки в тарных ящиках в сортировочный центр.
Так она похитила женскую одежду на сумму около 300 тыс. рублей.
Вину женщина признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в Еткульский райсуд для рассмотрения по существу.