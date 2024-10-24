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Под Челябинском сотрудница пункта выдачи наворовала заказов на 300 тыс. рублей

Под Челябинском сотрудница пункта выдачи наворовала заказов на 300 тыс. рублей — она забирала товар, а пустые коробки отправляла на склад, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура Еткульского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, совершившей преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с октября 2022 года по март 2023-го, осуществляя предпринимательскую деятельность в ПВЗ интернет-магазина, фигурантка с различных аккаунтов оформляла заказы, после чего извлекала поступивший товар из упаковки, отменяла заказы и возвращала пустые посылки в тарных ящиках в сортировочный центр.

Так она похитила женскую одежду на сумму около 300 тыс. рублей.

Вину женщина признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в Еткульский райсуд для рассмотрения по существу.

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