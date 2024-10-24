Под Челябинском сотрудница пункта выдачи наворовала заказов на 300 тыс. рублей

По версии следствия, с октября 2022 года по март 2023-го, осуществляя предпринимательскую деятельность в ПВЗ интернет-магазина, фигурантка с различных аккаунтов оформляла заказы, после чего извлекала поступивший товар из упаковки, отменяла заказы и возвращала пустые посылки в тарных ящиках в сортировочный центр.