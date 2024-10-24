В Перми расторгнут договор на строительство Чусовского моста

Напомним, «Стройтрансгаз» обязался начать ремонтные работы на старом переходе в начале 2023 года. Однако предприятие условия договора не выполнило. Не так давно в ПКК сменились собственники. Из состава вышла компания, которую считали близкой к «Стройтрансгазу». Также в ПКК сменился генеральный директор. Кресло занял Андрей Кулик — бывший заместитель министра экономического развития Крыма. По некоторым данным, он представляет «новую команду», которая призвана достроить Чусовской мост.