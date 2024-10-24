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В Перми расторгнут договор на строительство Чусовского моста

Ранее документ был подписан между концессионером — Пермской концессионной компанией (ПКК) и «Стройтрансгазом».

Источник: Аргументы и факты

Договор на строительство Чусовского моста расторгнут в Перми, пишет «Ъ-Прикамье», ссылаясь на свой источник на дорожном подрядном рынке.

Ранее документ был подписан между концессионером — Пермской концессионной компанией (ПКК) — и «Стройтрансгазом». ПКК в поисках нового подрядчика. Он должен завершить работу на объекте. Информацию подтвердили в региональном минтрансе. Представители «Стройтрансгаза» не стали комментировать ситуацию.

Напомним, «Стройтрансгаз» обязался начать ремонтные работы на старом переходе в начале 2023 года. Однако предприятие условия договора не выполнило. Не так давно в ПКК сменились собственники. Из состава вышла компания, которую считали близкой к «Стройтрансгазу». Также в ПКК сменился генеральный директор. Кресло занял Андрей Кулик — бывший заместитель министра экономического развития Крыма. По некоторым данным, он представляет «новую команду», которая призвана достроить Чусовской мост.