Тепловики против мусорщиков: две коммунальные беды сошлись в Приморье

Коммунальщики устраняли в переулке аварию на теплотрассе. Трубу отопления прорвало ещё 21 октября. Аварию оперативно устранили, но на следующий день случился новый порыв. Тепловики начали более капитальные работы, раскопали траншею, провели какие-то работы, объявили о завершении и засыпали ров. Как указывает жительница микрорайона в telegram-чате главы Артёмовского городского округа Вячеслава Квона, отопление в домах так и не возобновилось. Зато грунт, которым закидали наспех вырытую траншею, оказался ненадёжным: его размыло вчерашним дождём (о котором Примгидрометцентр предупреждал заблаговременно). В этом размокшем грунте и увяз мусоровоз.