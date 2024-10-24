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В Омской области повысят стоимость проезда в транспорте до 78 рублей

Тарифы на перевозку пассажиров планируют повысить с 1 января 2025 года.

Источник: Om1 Омск

Региональная энергетическая комиссия Омской области подготовила проекты приказов, устанавливающих новые тарифы на пассажирские перевозки в нескольких муниципалитетах.

Так, в Исилькуле стоимость одной поездки может составить 78,02 рубля, в Кормиловке — 72,06 рубля. В Таре тарифы будут варьироваться от 34,78 рубля (ИП Сергей Кнапп) до 41,71 рубля (ОАО «Тарское автотранспортное предприятие»). В Большеречье проезд обойдётся в 66,02 рубля, а в Тевризе — в 63,91 рубля.

Эти тарифы могут вступить в силу с 1 января и будут действовать до 31 декабря 2025 года. Однако для пассажиров стоимость может быть ниже, так как часть расходов компенсируется из бюджета.

Например, в Омске тариф на одну поездку в электротранспорте превышает 68 рублей, но пассажиры платят 35 рублей при оплате картой или 40 рублей наличными.