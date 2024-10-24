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В Татарстане ожидаются дожди, температурный фон чуть понизится

Сегодня, 24 октября, в Татарстане сохранится влажная, пасмурная и аномально теплая погода, но температурный фон чуть понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 77% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: ИА Татар-информ

Небо над республикой в четверг будет облачным. По всему региону, в том числе и в Казани, продолжат идти дожди.

Прогнозируется юго-западный ветер силой от 8 до 13 м/с, который со временем сменит направление на северо-западное. Местами, включая столицу РТ, он будет усиливаться порывами до 15−18 м/c.

По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

После теплой (от 3 до 8 градусов выше нуля) ночи днем воздух в Татарстане прогреется до +6, +11 градусов (в Казани — до +7, +9 градусов).

Ранее в КФУ рассказали об аномально теплой погоде, установившейся в Татарстане в дни саммита БРИКС.