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Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Башкирию

В Башкирии ожидается дождь со снегом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирию пришла по-настоящему осеняя погода. По словам синоптиков, в ближайшие дни в республике будут царствовать дожди со снегом, сильный ветер и туман.

Так, в пятницу, 25 октября, Башгидрометцентр прогнозирует осадки, порывистый ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с. Столбики термометров в этот день покажут ночью −2,+3°, днем +3,+8°.

Характер погоды не изменится и в субботу, 26 октября.

— Температура воздуха ночью −3,+2°, днем +2,+7°, — заключили метеорологи.

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