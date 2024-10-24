Казанский УНИКС в Перми победил «Парму»

Гости сумели сломить сопротивление «Пармы» лишь в последней четверти матча — 83:74 (26:17, 13:16, 17:20, 27:21). Лидерами в составах команд стали: «Парма» — Нэвелс (19 очков), Хэмм (18), Хэмилтон (15), Захаров (14); УНИКС — Найт (17), Тэйлор (15), Лабери и Беленицкий (оба — по 14), Рэйнольдс (12).