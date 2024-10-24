Синоптики в Приморье наблюдают за тихоокеанским тайфуном TRAMI

В Тихом океане продолжается сезон тайфунов. Уже зародился 20-й по счету вихрь TRAMI, судя по всему, через день или больше может появиться и 21-й. Главный синоптик Приморья Борис Кубай ответил на вопрос, повлияют ли они на погоду в нашем регионе, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».