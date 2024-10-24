Синоптики в Приморье наблюдают за тихоокеанским тайфуном TRAMI

В Тихом океане продолжается сезон тайфунов. Уже зародился 20-й по счету вихрь TRAMI, судя по всему, через день или больше может появиться и 21-й. Главный синоптик Приморья Борис Кубай ответил на вопрос, повлияют ли они на погоду в нашем регионе, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Борис Кубай отметил, что приморские синоптики будут следить за тайфунами до тех пор, пока не закончится сезон. И хоть эти вихри не выйдут на Приморье, они оказывают влияние на погоду всего Дальнего востока:
«Благодаря их усилиям, блокируется устойчивое проникновение далеко на юг арктического холода, и температура воздуха в Приморье пока несколько превышает климатическую норму. Кроме того, тайфуны при движении “выталкивают” впереди себя на тысячу километров относительно теплую океанскую воду, которая проникает через Корейский пролив в Японское море».
«В это же время тайфун № 21 подойдет к южным Японским островам, развернется на северо-восток, пройдя вдоль южного побережья острова Хонсю. Погоду в Приморье из-за вихрей не ухудшится, но один из них может несколько испортить настроение жителям нашего края, отдыхающим в городе Санья на острове Хайнань».
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, стоит ли жителям и гостям Приморья готовиться к цунами.