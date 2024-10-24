Оценки в школах Новороссийска перевели в 10-балльную шкалу

В Новороссийске создали единую систему оценки образовательных результатов. Документ утверждали руководители школ города-героя.
«Это не новая система. Она использовалась с момента внедрения системы “Сетевой город”, только в каждой школе средневзвешенная система имела свои критерии», — сообщили специалисты управления образования Новороссийска.
Теперь результаты в школах Новороссийска будут рассчитываться от 3 до 10 баллов. За контрольную или лабораторную будет более высокий коэффициент, чем за домашнее задание или устный ответ на уроке.
«Средневзвешенная система оценивания позволяет определить значимость видов работ и повысить качество изучения материала. В том числе итоговая отметка становится более объективной», — объяснили в пресс-службе Новороссийска.