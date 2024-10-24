Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов выступил с обращением к болельщикам

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после поражения от «Трактора» (3:4) публично обратился к болельщикам через соцсети омского клуба. Он поблагодарил омичей за поддержку и признал, что команда находится в тяжёлой ситуации.
«Спасибо вам за вашу поддержку, за то, что приходите на матчи, болеете за нас. Поверьте, мы стараемся. Да, не всё получается. Сейчас очень тяжёлый период для команды. Отговорок мы не ищем. Выходим и бьёмся ради себя, ради вас, ради нашего прекрасного города и ради “Арены”. Мы будем стараться ещё больше работать и выходить из этой ситуации», — сказал капитан.
Добавим, что «Авангард» в 18 играх потерпел уже 12 поражений. У омичей — всего 13 очков. В данный момент команда находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В зону плей-офф «ястребы» пока не попадают.