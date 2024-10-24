Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов выступил с обращением к болельщикам

«Спасибо вам за вашу поддержку, за то, что приходите на матчи, болеете за нас. Поверьте, мы стараемся. Да, не всё получается. Сейчас очень тяжёлый период для команды. Отговорок мы не ищем. Выходим и бьёмся ради себя, ради вас, ради нашего прекрасного города и ради “Арены”. Мы будем стараться ещё больше работать и выходить из этой ситуации», — сказал капитан.