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Бесплатные занятия хатха-йогой предлагают омичам

Все желающие омичи могут посещать бесплатные занятия спортом в спортивных учреждениях города.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Омска опубликовала график бесплатных занятий спортом на территории спортучреждений Омска. Инструкторы-методисты БУ «Спортивный город» проводят физкультурно-оздоровительные занятия для всех желающих.

Под руководством опытных инструкторов омичи могут заниматься скандинавской ходьбой, волейболом, мини-футболом, оздоровительной и дыхательной гимнастикой, шахматами, дартсом, общей физической подготовкой, настольным теннисом и хатха-йогой. При этом у омичей есть возможность выбрать удобную для этого локацию. Занятия проходят во всех округах Омска.

С расписанием занятий, именами тренеров и адреса можно найти по ссылке на сайте администрации Омска.

Ранее мы писали, что уже в ближайшее время в Омске появится десять новых спортплощадок.