Бесплатные занятия хатха-йогой предлагают омичам

Под руководством опытных инструкторов омичи могут заниматься скандинавской ходьбой, волейболом, мини-футболом, оздоровительной и дыхательной гимнастикой, шахматами, дартсом, общей физической подготовкой, настольным теннисом и хатха-йогой. При этом у омичей есть возможность выбрать удобную для этого локацию. Занятия проходят во всех округах Омска.