Бесплатные занятия хатха-йогой предлагают омичам

Мэрия Омска опубликовала график бесплатных занятий спортом на территории спортучреждений Омска. Инструкторы-методисты БУ «Спортивный город» проводят физкультурно-оздоровительные занятия для всех желающих.
Под руководством опытных инструкторов омичи могут заниматься скандинавской ходьбой, волейболом, мини-футболом, оздоровительной и дыхательной гимнастикой, шахматами, дартсом, общей физической подготовкой, настольным теннисом и хатха-йогой. При этом у омичей есть возможность выбрать удобную для этого локацию. Занятия проходят во всех округах Омска.
С расписанием занятий, именами тренеров и адреса можно найти по ссылке на сайте администрации Омска.
Ранее мы писали, что уже в ближайшее время в Омске появится десять новых спортплощадок.