В Германии россиянину предъявили обвинение в убийстве двух украинских солдат

Его жертвы — граждане Украины 1987 и 2001 годов рождения. Они проходили в Германии медицинскую реабилитацию после участия в военных действиях против России. У обоих были травмированы руки. Мужчины проживали в общежитии для беженцев в Мурнау. Один из них был десантником и служил в 122-м аэромобильном батальоне 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады десантно-штурмовых войск. Он участвовал в боях под поселком Белогоровка в Луганской области, где в 2023 году получил ранение.