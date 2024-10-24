Коллектив Омского района стал дипломантом международного конкурса (6+)

Учащиеся хореографического отделения Иртышского филиала Детской школы искусств Омского района стали участниками конкурса в возрастной группе 11−13 лет. Коллектив получил диплом 1 степени в номинации «Эстрадный танец». Добавим, с юными воспитанниками занимается преподаватель-хореограф Анна Тропина. По итогам 2023 года она была признана одним из лучших специалистов отрасли культуры.