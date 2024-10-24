Туман и до +14°С ожидается в Беларуси в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода в основном без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +8…+14°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве сегодня будет в основном облачно с прояснениями и без существенных осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +9…+11°C. Ветер западный 4−10 м/с, Могилеве с порывами до 12 м/с, а в Витебске — до 14 м/с.
В Бресте и Гродно ощутимо теплее — до +12…+14°C. В этих областных центрах в четверг также прогнозируется переменная облачность без дождей. Ветер западный 4−9 м/с.