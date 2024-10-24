Туман и до +14°С ожидается в Беларуси в четверг

В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве сегодня будет в основном облачно с прояснениями и без существенных осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +9…+11°C. Ветер западный 4−10 м/с, Могилеве с порывами до 12 м/с, а в Витебске — до 14 м/с.