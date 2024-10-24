Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство мечети во Владивостоке упёрлось в лес за 19 млн

Процесс движется с трудом.

Источник: Аргументы и факты

Мусульмане Владивостока столкнулись с трудностями при строительстве мечети в районе Дальхимпрома, сообщило издание «ДВ-Росс».

Участок под строительство нашли более 3 лет назад, однако предварительно необходимо вырубить деревья. Председатель Духовного собрания мусульман Приморья Рамиль Кильмухаметов пояснил, что учёт деревьев уже провели, и за вырубку необходимо заплатить 19 млн рублей минимум.

Мечеть планируется строить на земельном участке площадью 26,6 тысячи кв. км возле автомобильной развязки между дорогой Дальхимпром — Горностай и объездной трассой Владивостока. Землю мусульмана предложили в начале 2021 года, в 2022 году вид разрешённого использования изменили на религиозный.

Рамиль Кильмухаметов рассказал, что договор на земельный участок уже имеется, также есть градостроительный план. На очереди вопрос с разрешением на строительство.

Деньги на строительство мечети в размере 100 млн рублей мусульманам Приморья планировало подарить руководство Татарстана.

Напомним, сначала строительство Казанской мечети планировалось на улице Катерной, однако получить разрешение так и не удалось, и участок вернулся к Минобороны.

строительство