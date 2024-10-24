Строительство мечети во Владивостоке упёрлось в лес за 19 млн

Участок под строительство нашли более 3 лет назад, однако предварительно необходимо вырубить деревья. Председатель Духовного собрания мусульман Приморья Рамиль Кильмухаметов пояснил, что учёт деревьев уже провели, и за вырубку необходимо заплатить 19 млн рублей минимум.