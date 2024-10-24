Строительство мечети во Владивостоке упёрлось в лес за 19 млн

Мусульмане Владивостока столкнулись с трудностями при строительстве мечети в районе Дальхимпрома, сообщило издание «ДВ-Росс».
Участок под строительство нашли более 3 лет назад, однако предварительно необходимо вырубить деревья. Председатель Духовного собрания мусульман Приморья Рамиль Кильмухаметов пояснил, что учёт деревьев уже провели, и за вырубку необходимо заплатить 19 млн рублей минимум.
Рамиль Кильмухаметов рассказал, что договор на земельный участок уже имеется, также есть градостроительный план. На очереди вопрос с разрешением на строительство.
Деньги на строительство мечети в размере 100 млн рублей мусульманам Приморья планировало подарить руководство Татарстана.
Напомним, сначала строительство Казанской мечети планировалось на улице Катерной, однако получить разрешение так и не удалось, и участок вернулся к Минобороны.