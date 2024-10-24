Доброволец Олег Соков из Иркутска героически погиб в зоне СВО

— Меня немного удивило решение супруга пойти на СВО, но мы не могли не принять решение нашего папы, поэтому подбодрили, поддержали, молились. Сейчас мы стараемся сосредоточиться на чувстве гордости за него. Благодарны за то, что он был в нашей жизни и за те светлые годы, которые мы провели вместе, — рассказывает жена погибшего бойца Светлана Сокова.