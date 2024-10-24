Доброволец Олег Соков из Иркутска героически погиб в зоне СВО

Доброволец Олег Соков героически погиб в зоне проведения спецоперации 5 октября 2023. Он посмертно награжден Орденом Мужества, который был передан его семье вместе с благодарственным письмом и часами. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области и администрации города.
Олег Соков родился 17 декабря 1971 года, после школы выучился на юриста, позже устроился на работу по специальности. Заключил контракт в июне 2023 года, его оставались ждать мать, жена, два сына и дочка.
— Меня немного удивило решение супруга пойти на СВО, но мы не могли не принять решение нашего папы, поэтому подбодрили, поддержали, молились. Сейчас мы стараемся сосредоточиться на чувстве гордости за него. Благодарны за то, что он был в нашей жизни и за те светлые годы, которые мы провели вместе, — рассказывает жена погибшего бойца Светлана Сокова.
Недавно в его честь открыли мемориальную доску, находится она в средней общеобразовательной школе № 18, именно там и учился боец. На торжественной церемонии присутствовала вся его семья, а со словами благодарности выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов.