Экономист назвал преимущества Башкирии в сравнении с другими регионами.

Каждый из 89 субъектов РФ уникален, а с экономической точки зрения имеет сильные стороны и направления, которые следовало бы «подтянуть». Несмотря на то, что регионы отличаются размером территории, численностью и составом населения, все они — части нашей большой страны. Но можно ли их сравнивать, насколько это необходимо? Мнением по данному вопросу с «Башинформом» поделился доктор экономических наук, депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахунов.
«Исследуя экономики субъектов Российской Федерации, я сталкиваюсь со множеством региональных рейтингов. Они могут существенно отличаться по полученным результатам, что часто вызывает споры и дискуссии. Здесь важно разобраться в методологии ранжирования в целом и методиках составления каждого из рейтингов. Рейтинги преследуют различные цели. Они зависят от задачи, поставленной перед составителем. От постановки задачи зависит выбор критериев, который определяет то, какие параметры и показатели будут приняты при составлении рейтинга. Важно и то, каким образом собирается информация: опросы, первичные или вторичные источники и так далее. А результат зависит от того, какое значение придается тому или другому критерию», — отметил экономист.
Рустем Ахунов считает, что сравнивать регионы между собой важно и даже необходимо, особенно если речь идет о сравнении с сильнейшими регионами страны.
«Это отличный, как говорят экономисты, “бенчмаркинг”, позволяющий выявлять лучшие примеры эффективного развития для улучшения собственных позиций. Сегодня экономически активное население России перетекает в западную часть страны, туда, где, по их мнению, больше перспектив. Без понимания причин этого не преодолеть эту диспропорцию и не обеспечить рост населения Сибири и Дальнего Востока. В других крупнейших странах мира — США, Китае, есть свои межрегиональные проблемы. И там ищут пути их решения», — пояснил Рустем Ахунов.
Экономист размышляет о том, что определяет сегодня благополучие того или иного региона.
«Прежде всего, наличие экономических ресурсов, которые сформировались в советский период. Крупные экономические центры сохранили свою значимость и сегодня. В особом положении оказались субъекты РФ, где сосредоточены нефтегазовые месторождения. В свою очередь, столичным регионам удалось сформировать крупные агломерации и стать центрами притяжения населения и капитала, — отмечает эксперт. — Регион может обеспечить благополучное развитие за счет благоприятного климата и высокой туристической привлекательности, как, например, Краснодарский край. Большое значение имеет поддержка федерального центра. Бюджетные ресурсы, направляемые геополитически значимым территориям — на Дальний Восток, в Калининградскую область, существенно влияют на их социально-экономическое развитие. Все большую роль в территориальном развитии играет развитие науки и технологий, внедрение их достижений в экономику. Поэтому благополучие региона определяют не только природные ресурсы».
Рустем Ахунов приходит к выводу, что у каждого региона, в том числе и у Башкирии, свой, уникальный путь развития, а сложившаяся структура экономики обусловливает высокие показатели по одним направлениям и средние — по другим.
«Мы живем в мощном промышленном регионе с развитым аграрным сектором. У нас дифференцированная структура экономики, в этом аспекте по сравнению со многими регионами мы выглядим более выигрышно, это дает нам дополнительные конкурентные преимущества, — считает экономист. — Республика занимает разные позиции по разным направлениям. В промышленности и сельском хозяйстве — мы в первой десятке регионов. Есть отрасли, где позиции не столь высоки. Одна из причин заключается в том, что в Башкирии высок процент сельского населения. В 1990-е годы сельское хозяйство переживало спад, но в 2000-е начало восстанавливаться и даже стало быстрорастущей отраслью. Однако для экономического роста сельскохозяйственных районов только лишь этого вида экономической деятельности недостаточно, ведь аграрный сектор не сравнить с нефтегазодобывающей отраслью. Поэтому наши показатели в определенных случаях могут быть ниже, чем в сырьевых, нефтедобывающих регионах».