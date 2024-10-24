Экономист назвал преимущества Башкирии в сравнении с другими регионами.

«Мы живем в мощном промышленном регионе с развитым аграрным сектором. У нас дифференцированная структура экономики, в этом аспекте по сравнению со многими регионами мы выглядим более выигрышно, это дает нам дополнительные конкурентные преимущества, — считает экономист. — Республика занимает разные позиции по разным направлениям. В промышленности и сельском хозяйстве — мы в первой десятке регионов. Есть отрасли, где позиции не столь высоки. Одна из причин заключается в том, что в Башкирии высок процент сельского населения. В 1990-е годы сельское хозяйство переживало спад, но в 2000-е начало восстанавливаться и даже стало быстрорастущей отраслью. Однако для экономического роста сельскохозяйственных районов только лишь этого вида экономической деятельности недостаточно, ведь аграрный сектор не сравнить с нефтегазодобывающей отраслью. Поэтому наши показатели в определенных случаях могут быть ниже, чем в сырьевых, нефтедобывающих регионах».