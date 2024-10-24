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Уфа встала в 7-балльных пробках

Сегодня, 24 октября, в Уфе водители пожаловались на заторы на дорогах. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», утром пробки достигли 7 баллов.

Источник: Сервис «Яндекс. Пробки»

Сильнее всего движение затруднено на Оренбургском тракте, на улицах Сочинской, Заки Валиди, Новомостовой, Пушкина, Солнечногорской, Генерала Рыленко, Степана Кувыкина, Авроры, Революционной, Пархоменко, Города Галле, 50 лет СССР, Юрия Гагарина, Сельской Богородской, Александра Невского и на проспекте Октября. А на проспекте Салавата Юлаева ситуацию осложняют две аварии.