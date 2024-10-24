Уфа встала в 7-балльных пробках

Сильнее всего движение затруднено на Оренбургском тракте, на улицах Сочинской, Заки Валиди, Новомостовой, Пушкина, Солнечногорской, Генерала Рыленко, Степана Кувыкина, Авроры, Революционной, Пархоменко, Города Галле, 50 лет СССР, Юрия Гагарина, Сельской Богородской, Александра Невского и на проспекте Октября. А на проспекте Салавата Юлаева ситуацию осложняют две аварии.