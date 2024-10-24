В Ростовской области пациентку с подозрением на рак не лечили месяцами

В Ростовской области пациентку с подозрением на онкологическое заболевание не лечили месяцами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.
После предварительной установки диагноза женщину должны были направить на консультацию к врачу-онкологу в течение трёх дней. Однако узкий специалист смог принять пациентку только через несколько месяцев.
Инцидент произошёл в Багаевском районе. О ситуации узнали сотрудники контролирующих органов и провели внеплановую проверку. Доводы подтвердились. После состоялся суд, который привлёк клинику к административной ответственности.
Теперь медучреждение заплатит штраф — 75 тыс. рублей.
А ранее пациенты одной из донских клиник пожаловались на плесень и насекомых в больнице.