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В Ростовской области пациентку с подозрением на рак не лечили месяцами

Теперь больница заплатит штраф.

В Ростовской области пациентку с подозрением на онкологическое заболевание не лечили месяцами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

После предварительной установки диагноза женщину должны были направить на консультацию к врачу-онкологу в течение трёх дней. Однако узкий специалист смог принять пациентку только через несколько месяцев.

Инцидент произошёл в Багаевском районе. О ситуации узнали сотрудники контролирующих органов и провели внеплановую проверку. Доводы подтвердились. После состоялся суд, который привлёк клинику к административной ответственности.

Теперь медучреждение заплатит штраф — 75 тыс. рублей.

А ранее пациенты одной из донских клиник пожаловались на плесень и насекомых в больнице.

медицина
штрафы