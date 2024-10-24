Землетрясение случилось в 259 км от Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 24 октября в 03:49 по времени г. Астаны зарегистрировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативное сообщение Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований.