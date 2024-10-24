В Казахстане в некоторых регионах вырастут тарифы на электроэнергию с 1 ноября

Так, c 1 ноября 2024 года вырастут тарифы:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) — с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) — с 7,40 до 7,98 тенге;
- девятой группы (АО «Астана-Энергия») — с 8,49 до 9,28 тенге;
- 12-й группы (АО «Алюминий Казахстана») — с 6,05 до 7,87 тенге;
- 18-й группы (ТОО «Степногорская ТЭЦ») — с 22,58 до 28,97 тенге;
- 28-й группы (ТОО «Жанажолская ГТЭС») — с 11,44 до 11,85 тенге;
- 39-й группы (АО «З-Энергоорталык») — с 13,79 до 15,09 тенге;
- 48-й группы (АО «ТНК “Казхром”) — с 7,59 до 10,67 тенге.
Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы утверждены впервые:
- 56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;
- 57-й группы с тарифом 56,63 тенге;
- 58-й группы с тарифом в 26,08 тенге;
- 59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;
- 60-й группы с тарифом в 3,07 тенге.
Приказ вводится в действие с 1 ноября 2024 года.
Тарифы АО «Алатау Жарык Компаниясы» составят:
- с 1 по 31 декабря 2024 года в размере 11,35 тенге/кВтч без НДС (-0,44%);
- с 1 января по 31 ноября 2025 года в размере 10,54 тенге/кВтч без НДС (-0,57%).