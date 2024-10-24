Пожилые пациенты скандального пансионата в Омске на Суровцева расселены

Прокуратура Кировского округа г. Омска продолжает контролировать исполнение судебного решения о запрете деятельности пансионата ООО «Долголетие» на ул. Суровцева. Ранее Кировский районный суд г. Омска по иску прокуратуры вынес решение о закрытии пансионата, обнаружившего многочисленные нарушения.
В настоящее время судебные приставы исполняют решение суда, расселив всех постояльцев в другие социальные учреждения. На данный момент все постояльцы переведены в другие подобные учреждения.
Редакция продолжает следить за развитием событий.