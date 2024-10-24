Калининградская область завернётся в «Хелат»: антициклон несёт в регион тёплые выходные

В Калининградскую область пришёл антициклон «Хелат», благодаря которому в регионе будет чуть теплее нормы. Уходя в конце недели, он оставит прогретый до +17 воздух. Об этом рассказали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».