Калининградская область завернётся в «Хелат»: антициклон несёт в регион тёплые выходные

В Калининградскую область пришёл антициклон «Хелат», благодаря которому в регионе будет чуть теплее нормы. Уходя в конце недели, он оставит прогретый до +17 воздух. Об этом рассказали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».
«На выходные можно вновь ожидать приятную тёплую погоду, подходящую под наслаждение периодом золотой осени», — предсказывают синоптики.
Последняя неделя октября будет уже больше соответствовать середине осени. Атлантический циклон принесёт холод из Северной Европы.
В четверг, 24 октября, в Калининграде ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 3−5 м/с. Воздух прогреется до +13−15. В ночь на пятницу — +3−8.
В последних числах октября синоптики предсказывают в Калининградской области ледяную крупу.