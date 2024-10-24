В Алматы завершен сезон фонтанов

Власти уточнили, что работы по подготовке мегаполиса к осенне-зимнему периоду продолжаются в рамках общереспубликанской программы «Таза Казахстан» и городской кампании «Алматы — наш общий дом».
«В связи с окончанием рабочего сезона в Алматы завершились работы по консервации городских фонтанов. Процесс консервации фонтанного хозяйства включает в себя отключение фонтанов, слив воды из систем, демонтаж оборудования и его транспортировку на специальные склады. На местах хранения фонтанные конструкции будут проверены и подвергнуты профилактическому ремонту для бесперебойной работы в следующем сезоне».
Согласно Правилам по содержанию и техническому обслуживанию фонтанного хозяйства Алматы, сезон функционирования фонтанов длится с 1 мая по 1 октября.
«Всего в коммунальной собственности Алматы имеется 65 фонтанов, каждый из которых проходит строгую процедуру подготовки к зимнему периоду: специалистами производится диагностика оборудования, очистка фильтров и трубопроводов, ремонт и замена изношенных деталей».Пресс-служба акимата Алматы.
В ведомстве напомнили, что в рамках осеннего цикла кампании «Алматы — наш общий дом» продолжается активная работа по уборке городской территории, очистке русел рек и улучшению городской инфраструктуры. Мероприятия направлены на формирование экологической ответственности граждан, подготовку городской инфраструктуры к зимним условиям и обеспечение комфортного проживания для жителей и гостей.