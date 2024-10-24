В Алматы завершен сезон фонтанов

«В связи с окончанием рабочего сезона в Алматы завершились работы по консервации городских фонтанов. Процесс консервации фонтанного хозяйства включает в себя отключение фонтанов, слив воды из систем, демонтаж оборудования и его транспортировку на специальные склады. На местах хранения фонтанные конструкции будут проверены и подвергнуты профилактическому ремонту для бесперебойной работы в следующем сезоне».