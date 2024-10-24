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Матвиенко выразила благодарность Башкирии за проведение спортивного форума

Спортивный форум «Россия — спортивная держава» состоялся в Уфе с 17 по 19 октября.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Башкирию за организацию и проведение спортивного форум «Россия — спортивная держава», который состоялся в Уфе с 17 по 19 октября.

Сенатор выслушала доклад председатель комитета СФ РФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с итогами мероприятия и отметила важность форума для страны и мира, подчеркнув, что его посетил президент России.

— Передайте от всех нас главе республики Радию Фаритовичу поздравления. Действительно, прошёл успешный форум, — сказала она.

Матвиенко добавила, что рада видеть, как в Башкирии развивается спортивная инфраструктура для проведения спортивных мероприятий мирового уровня.

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