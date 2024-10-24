Матвиенко выразила благодарность Башкирии за проведение спортивного форума

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Башкирию за организацию и проведение спортивного форум «Россия — спортивная держава», который состоялся в Уфе с 17 по 19 октября.
Сенатор выслушала доклад председатель комитета СФ РФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с итогами мероприятия и отметила важность форума для страны и мира, подчеркнув, что его посетил президент России.
— Передайте от всех нас главе республики Радию Фаритовичу поздравления. Действительно, прошёл успешный форум, — сказала она.
Матвиенко добавила, что рада видеть, как в Башкирии развивается спортивная инфраструктура для проведения спортивных мероприятий мирового уровня.
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