Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных

По словам представителя Роскомнадзора, сейчас нередко персональные данные собирают «на всякий случай», без четкой цели их дальнейшего использования. Оператором персональных данных является любой, кто их обрабатывает. А это более 5 млн юридических лиц в России, включая индивидуальных предпринимателей, говорил в октябре глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, не все они могут обеспечить их защиту. В связи с этим депутат предлагал создать институт доверенных операторов, которые будут хранить персональные данные для тех, кто не может сделать это самостоятельно. На них Хинштейн предлагал возложить процесс обработки данных. Таких операторов, по его мысли, будет контролировать государство, и в случае необходимости другие участники рынка смогут получать доступ к этим данным через защищенные каналы.