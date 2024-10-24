Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У жительницы Екатеринбурга арестовали иномарку за 81 штраф

Автоледи накопила более 100 тысяч долга.

Источник: УФССП по Свердловской области

У жительницы Екатеринбурга арестовали иномарку за 113 тысяч долга за 81 штраф от ГИБДД, большая часть из которых — за превышение скорости. У должницы судебные приставы арестовали автомобиль Kia.

«Автомобиль удалось обнаружить на стоянке у “Ельцин Центра”. Судебным приставом-исполнителем в отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста. Машину эвакуировали на спецстоянку под ответственное хранение», — рассказали в свердловском УФССП.

Если женщина-водитель не оплатит задолженность в ближайшее время, машину передадут на оценку с последующей реализацией на торгах в ТУ Росимущества.

ГИБДД