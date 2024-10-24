Омичей предупредили о неблагоприятнфых погодных условиях

Сегодня, 24 октября, в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения:
Будьте предельно внимательны при появлении пешеходов на проезжей части, помните, что у них в непогоду обзор ограничен. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.
В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части, и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор ограничен.
Пешеходам необходимо помнить, что переходить через дорогу нужно только убедившись, что вас точно видят и пропускают. Также нужно учитывать, что в условиях снегопада пешеходы менее заметны.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах!