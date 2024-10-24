Гражданка Беларуси с тремя детьми эвакуирована из Газы в Минск, самолет с семьей приземлился в Национальном аэропорту «Минск», пишет БелТА.
Сообщается, что по итогам работы белорусских загранучреждений, а также консульской службы Министерства иностранных дел при содействии Международного комитета Красного Креста 23 октября 2024 года завершились мероприятия, связанные с эвакуацией из сектора Газы семьи Абуалкас.
«В Беларусь прилетели четверо наших сограждан: мать и трое детей», — сказано в сообщении.
Говорится, что эвакуация по простому маршруту через аэропорт Тель-Авива не удалась по причине того, что не удалось обеспечить маршрут и через КПП как на египетско-палестинской, так и на египетско-израильской границах.
Отмечается, что в результате работы дипломатов получилось обеспечить переход израильско-иорданской границы через пункт пропуска «Алленби». В мероприятиях принимали участи посольства Беларуси в Сирии, Израиле, а также в Египте и России. Так, процесс начался утром 22 октября 2024 года.
Подчеркивается, что представители белорусских загранучреждений лично осуществляли сопровождение, а также оказывали содействие в переходе контрольно-пропускных пунктов как на палестино-израильской, так и на израильско-иорданской границах.
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