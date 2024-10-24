Более 40 климатологов предупредили лидеров стран Северной Европы о катаклизме

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Более 40 ученых-климатологов призвали лидеров стран Северной Европы не допустить, чтобы глобальное потепление привело к смене течений в Атлантическом океане. Об этом 21 октября сообщило агентство Reuters.
«Изменение циркуляции океана будет иметь разрушительные и необратимые последствия для всего мира, но в особенности — для стран Северной Европы», — приводит агентство слова ученых.
Отмечается, что климатологи призвали политиков в том числе быть готовыми сократить выброс парниковых газов в планетарном масштабе.