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Более 40 климатологов предупредили лидеров стран Северной Европы о катаклизме

Ученые призвали не допустить, чтобы глобальное потепление привело к смене течений в Атлантическом океане.

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Более 40 ученых-климатологов призвали лидеров стран Северной Европы не допустить, чтобы глобальное потепление привело к смене течений в Атлантическом океане. Об этом 21 октября сообщило агентство Reuters.

«Изменение циркуляции океана будет иметь разрушительные и необратимые последствия для всего мира, но в особенности — для стран Северной Европы», — приводит агентство слова ученых.

Отмечается, что климатологи призвали политиков в том числе быть готовыми сократить выброс парниковых газов в планетарном масштабе.