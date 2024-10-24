Более 74 тысяч тонн картофеля собрали в Иркутской области

Уборка картофеля завершилась в Приангарье. Известно, что собрали 74,1 тысячу тонн овоща. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, самый высокий уровень урожая находился в Усольском, Иркутском и Нижнеудинском районах.
— В этом году картофель убрали с площади 4,1 тысячи гектаров. Лидерами по валовому сбору (прим. ред. — объем, собранный с основных и промежуточных посевов) картофеля стали Иркутский, Усольский и Черемховский районы. Общий валовый сбор «второго хлеба» с территорий данных районов составил 61,9 тысячи тонн, — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
В регионе картофель выращивать в 19 регионах, самые крупные площади расположились в Усольском, Иркутском, Черемховском, Эхирит-Булагатском и Братском районах. Помимо этого 60 предприятий и фермерских хозяйств занимаются производством сельскохозяйственной культуры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском реабилитационном техники ветеранов СВО учат водить машины.