Более 74 тысяч тонн картофеля собрали в Иркутской области

— В этом году картофель убрали с площади 4,1 тысячи гектаров. Лидерами по валовому сбору (прим. ред. — объем, собранный с основных и промежуточных посевов) картофеля стали Иркутский, Усольский и Черемховский районы. Общий валовый сбор «второго хлеба» с территорий данных районов составил 61,9 тысячи тонн, — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.