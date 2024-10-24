Прокуроры Алматы заблокировали 16 Telegram-каналов

«В результате судом удовлетворен иск прокурора Медеуского района о блокировке запрещенных ресурсов, их деятельность прекращена. Для привлечения виновных лиц к установленной ответственности надзорным органом начато досудебное расследование по части 1 статьи 299−1 Уголовного кодекса (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров) и передано для дальнейшего расследования в полицию».