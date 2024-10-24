Прокуроры Алматы заблокировали 16 Telegram-каналов

По информации ведомства от 24 октября 2024 года, во время проверки выявлено, что участникам помимо возможности покупки запрещенных веществ предлагали работу «закладчика».
«В результате судом удовлетворен иск прокурора Медеуского района о блокировке запрещенных ресурсов, их деятельность прекращена. Для привлечения виновных лиц к установленной ответственности надзорным органом начато досудебное расследование по части 1 статьи 299−1 Уголовного кодекса (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров) и передано для дальнейшего расследования в полицию».
Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать о случаях выявления аналогичных интернет-ресурсов для их оперативной блокировки.