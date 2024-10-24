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В Челябинске к Новому году установят ещё 20 светящихся деревьев

К Новому году в Челябинске установят ещё 20 светящихся деревьев. На их закупку мэрия направила почти 22 миллиона рублей. Заявку на участие в торгах можно подать до конца октября, а выполнить все работы подрядчику необходимо до 15 декабря. Рассказываем, какие именно улицы и знаковые места города украсят собой праздничные объекты.

Источник: Pchela.News

Светящиеся деревья установят на Алом поле, в сквере имени Андреевского, около цирка на набережной реки Миасс, в парке Курчатовского района, в пешеходной зоне на Комсомольском проспекте и в сквере на улице Академика Королёва.

— Высота декораций должна составлять от 4,9 до 5,3 метров.

говорится в документации на портале «Госзакупок».

У основания конструкции будет деревянный подиум, на котором можно сидеть. Ствол и кроны выполнят из алюминия и соединяют между собой сваркой. Для светового наполнения декоративного элемента используют светящуюся нить.

В прошлом году в региональном центре «высадили» 68 световых деревьев на сумму более 78,1 миллиона рублей.