В Челябинске к Новому году установят ещё 20 светящихся деревьев

К Новому году в Челябинске установят ещё 20 светящихся деревьев. На их закупку мэрия направила почти 22 миллиона рублей. Заявку на участие в торгах можно подать до конца октября, а выполнить все работы подрядчику необходимо до 15 декабря. Рассказываем, какие именно улицы и знаковые места города украсят собой праздничные объекты.