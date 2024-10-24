В Челябинске к Новому году установят ещё 20 светящихся деревьев

Светящиеся деревья установят на Алом поле, в сквере имени Андреевского, около цирка на набережной реки Миасс, в парке Курчатовского района, в пешеходной зоне на Комсомольском проспекте и в сквере на улице Академика Королёва.
— Высота декораций должна составлять от 4,9 до 5,3 метров.
У основания конструкции будет деревянный подиум, на котором можно сидеть. Ствол и кроны выполнят из алюминия и соединяют между собой сваркой. Для светового наполнения декоративного элемента используют светящуюся нить.
В прошлом году в региональном центре «высадили» 68 световых деревьев на сумму более 78,1 миллиона рублей.