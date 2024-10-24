Концерт Big Baby Tape разочаровал новосибирцев

«Купил ранний вход, следовательно, заплатил больше, чем за обычный билет. Но в итоге у всех была одна очередь и только один вход. Ждал два часа на холоде, чтобы зайти. Сцена ужасная, очень низкая, и если ты стоишь подальше, то уже ничего не видно», — поделился с Om1 Новосибирск горожанин Влад.



Влад также рассказал, что на концерт пришло около тысячи фанатов, а выступление длилось не больше получаса.