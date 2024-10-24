Концерт Big Baby Tape разочаровал новосибирцев

Новосибирские поклонники рэпера Big Baby Tape выразили разочарование организацией его концерта, который прошёл 23 октября. Молодёжь рассказала о причинах недовольства Om1 Новосибирск.
Концерт был запланирован на 18:00, но начался с задержкой на два часа. Несмотря на холод и долгое ожидание, зрители дождались выхода артиста только ближе к 21:00.
«Купил ранний вход, следовательно, заплатил больше, чем за обычный билет. Но в итоге у всех была одна очередь и только один вход. Ждал два часа на холоде, чтобы зайти. Сцена ужасная, очень низкая, и если ты стоишь подальше, то уже ничего не видно», — поделился с Om1 Новосибирск горожанин Влад.
Влад также рассказал, что на концерт пришло около тысячи фанатов, а выступление длилось не больше получаса.
«Организация действительно хромала», — подтвердил Om1 Новосибирск другой фанат.
Выступление проходило в баре Bla bla bar в Центральном районе города. После концерта в «2ГИС» появились негативные отзывы.
«Честно, я как будто не на концерт сходила, а просто в бар. Я разочарована», — пишет жительница Новосибирска в отзывах.
Некоторые считают, что по оценке организация концерта не стоит даже одной звезды.
«За организацию концерта Big Baby Tape больше одной звезды поставить не могу, и то много», — пишет другой человек.
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