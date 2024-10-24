В Новосибирске изготовили двигатели для исследовательского ядерного реактора

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Электродвигатели для строящегося в Димитровграде многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР) изготовили в новосибирском научно-производственном объединении «Элсиб». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Двигатели успешно прошли приемо-сдаточные испытания. Состоялась приемочная инспекция. В ближайшее время машины будут отгружены заказчику в Нижний Новгород, где пройдут испытания в составе циркуляционных насосов исследовательской реакторной установки МБИР. Начало монтажа оборудования запланировано на 2025 год», — сообщили на предприятии.
МБИР — многоцелевой исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах, возводится в Димитровграде на площадке АО «ГНЦ НИИАР» (предприятие научного дивизиона Росатома). Энергетический пуск и начало эксплуатации МБИР запланированы на 2028 год. После ввода в эксплуатацию МБИР станет самым мощным (150 МВт) быстрым исследовательским реактором в мире с абсолютно уникальными характеристиками. Возможности реактора обеспечат атомную отрасль современной и технологически совершенной инфраструктурой на длительную перспективу.