В Новосибирске изготовили двигатели для исследовательского ядерного реактора

МБИР — многоцелевой исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах, возводится в Димитровграде на площадке АО «ГНЦ НИИАР» (предприятие научного дивизиона Росатома). Энергетический пуск и начало эксплуатации МБИР запланированы на 2028 год. После ввода в эксплуатацию МБИР станет самым мощным (150 МВт) быстрым исследовательским реактором в мире с абсолютно уникальными характеристиками. Возможности реактора обеспечат атомную отрасль современной и технологически совершенной инфраструктурой на длительную перспективу.