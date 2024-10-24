«СКА-Нефтяник» в Хабаровске открывает продажу билетов на домашние матчи

Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» с 28 октября начинает продажу билетов на домашние матчи Чемпионата России среди команд Суперлиги. В нынешнем сезоне по цене будут доступны две категории мест в арене «Ерофей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как уточнили в клубе, в секторы 1, 2, 7, 8, 9, 14 и 15 входная цена составит 500 рублей; в остальные — 300 рублей. Продажа билетов будет осуществляться в кассах арены «Ерофей» ежедневно с 11:00 до 20:00.
Право бесплатного прохода на матчи имеют:
— дети до шести лет (включительно) без предоставления отдельного места;
— болельщики 1947 года рождения (год основания хоккейного клуба). Для данной категории предоставляются места в секторе № 10;
— участники Великой Отечественной войны;
— инвалиды I и II группы, в том числе один сопровождающий;
— те, у кого день рождения (в том числе за неделю до и после дня рождения).
Проход в арену за половину цены предоставляется:
— пенсионерам по возрасту;
— детям в возрасте до 14 лет;
— детям (при сопровождении родителя) и родителям многодетных семей.
Билеты со скидкой 30% предоставляются:
— военнослужащим, ветеранам и участникам боевых действий;
— инвалидам III группы;
— студентам.
Напоминаем, что в этом сезоне домашние матчи «СКА-Нефтяника», которые выпадают на выходные и праздничные дни, будут начинаться в 13:00, в будние дни — в 19:00.