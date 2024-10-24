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«СКА-Нефтяник» в Хабаровске открывает продажу билетов на домашние матчи

Реализация билетов в арену «Ерофей» начнётся 28 октября.

Источник: ХК СКА-Нефтяник

Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» с 28 октября начинает продажу билетов на домашние матчи Чемпионата России среди команд Суперлиги. В нынешнем сезоне по цене будут доступны две категории мест в арене «Ерофей», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как уточнили в клубе, в секторы 1, 2, 7, 8, 9, 14 и 15 входная цена составит 500 рублей; в остальные — 300 рублей. Продажа билетов будет осуществляться в кассах арены «Ерофей» ежедневно с 11:00 до 20:00.

Право бесплатного прохода на матчи имеют:

— дети до шести лет (включительно) без предоставления отдельного места;

— болельщики 1947 года рождения (год основания хоккейного клуба). Для данной категории предоставляются места в секторе № 10;

— участники Великой Отечественной войны;

— инвалиды I и II группы, в том числе один сопровождающий;

— те, у кого день рождения (в том числе за неделю до и после дня рождения).

Проход в арену за половину цены предоставляется:

— пенсионерам по возрасту;

— детям в возрасте до 14 лет;

— детям (при сопровождении родителя) и родителям многодетных семей.

Билеты со скидкой 30% предоставляются:

— военнослужащим, ветеранам и участникам боевых действий;

— инвалидам III группы;

— студентам.

Напоминаем, что в этом сезоне домашние матчи «СКА-Нефтяника», которые выпадают на выходные и праздничные дни, будут начинаться в 13:00, в будние дни — в 19:00.

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