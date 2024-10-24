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Топ-5 новостей в Молдове 24 октября 2024: Кто в Молдове получает пенсии по 100 тысяч леев, что не так с дебатами Санду и Стояногло, почему Молдова атмосферой ненависти напоминает нацистскую Германию

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 24 октября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Кто в Молдове получает пенсии по 100 тысяч леев в месяц: Сколько лет и где надо работать, чтобы так шиковать на заслуженном отдыхе.

2. Нынешняя Молдова атмосферой ненависти напоминает нацистскую Германию: «Если активистов PAS сурово не накажут за призыв стрелять тех, кто против Санду, то формальное их осуждение правящей партией можно засунуть в одно место».

3. В Молдове пропала 14-летняя школьница: Ее ищут уже пятые сутки.

4.Санду сделала предложение Стояногло, он от него не отказался: Президент Молдовы боится модераторов — соскочит ли она с дебатов или придется отвечать перед народом.

5. Жительница Молдовы, убившая своего пятилетнего ребенка, скончалась в психиатрической больнице: Что стало причиной ее смерти.