Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке мужчина выиграл суд против Минобороны на сумму 1,3 млн руб

Причиной иска стал перелом ноги, полученный на дороге, не соответствующей требованиям безопасности.

Источник: Соцсети

Житель Владивостока выиграл судебное дело против министерства обороны России, добившись денежной компенсации за сломанную ногу. За неубранную улицу, которая находится в зоне ответственности военного ведомства, пострадавшему должны выплатить 1,3 миллиона рублей.

Как сообщает Telegram-канал «ОПС-медиа», в Советском районном суде Владивостока прошло итоговое заседание, которое длилось около пяти часов. Мужчина подал иск против нескольких организаций на общую сумму 2 миллиона рублей, требуя компенсацию за полученный на дороге перелом ноги. «АиФ-Приморье» ранее писал о том, с чего началась эта судебная тяжба.

Житель города упал на дороге, относящейся к так называемым «землям обороны». Он утверждал, что травму получил из-за несоответствия дороги стандартам безопасности. Поэтому ответственность за произошедшее, по его мнению, лежит на организации, которая должна была следить за состоянием дороги.

Мужчина зарабатывал ремонтом помещений и квартир, но из-за травмы не смог закончить заказ, потеряв доход в размере более миллиона рублей. В связи с этим он требовал компенсацию упущенной выгоды в 1 миллион 66 тысяч рублей, а также 900 тысяч рублей за моральный ущерб.

В ходе разбирательства выяснилось, что земля, на которой произошёл инцидент, используется разными структурами, включая коммерческие организации. Это привело к тому, что в процессе появилось несколько ответчиков: администрация Владивостока, АО «Военторг-Восток», ИП Копчинская Татьяна Павловна, Минобороны России, ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны РФ», а также само Министерство обороны.

Процесс длился около года, заседания переносились, но в итоге суд вынес решение взыскать с ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны РФ» 1 миллион 66 тысяч рублей в качестве упущенной выгоды и 300 тысяч рублей за моральный ущерб.

Ожидается, что ответчики будут обжаловать решение в Приморском краевом суде. Однако сам факт того, что горожанину удалось добиться этого решения, уже говорит о его необычайной настойчивости.