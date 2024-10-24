Во Владивостоке мужчина выиграл суд против Минобороны на сумму 1,3 млн руб

Мужчина зарабатывал ремонтом помещений и квартир, но из-за травмы не смог закончить заказ, потеряв доход в размере более миллиона рублей. В связи с этим он требовал компенсацию упущенной выгоды в 1 миллион 66 тысяч рублей, а также 900 тысяч рублей за моральный ущерб.