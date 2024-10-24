В Астане наградили лучших врачей Казахстана в преддверии Дня Республики

В числе награждённых были специалисты разных медицинских направлений: акушеры-гинекологи, хирурги, репродуктологи, фармацевты и эпидемиологи. В этом году Президент принял закон, который предусматривает всестороннюю защиту и поддержку медицинских работников, включая предоставление жилья для специалистов в сельской местности и социальные льготы.