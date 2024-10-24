В Астане наградили лучших врачей Казахстана в преддверии Дня Республики

За выдающиеся достижения трое врачей впервые удостоены звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» («Заслуженный врач Республики Казахстан»). Этого почетного звания были удостоены генеральный директор Национального научного медицинского центра Абай Байгенжин, руководитель Центра гематологии Национального научного онкологического центра Вадим Кемайкин и врач областной клинической больницы Карагандинской области Борис Цхай.
На открытии мероприятия заместитель Премьер-Министра Тамара Дуйсенова поздравила медицинских работников с наступающим праздником и вручила государственные награды от имени Президента. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что труд медицинских работников, которые ежедневно спасают жизни и заботятся о будущем страны, всегда будет высоко цениться.
В числе награждённых были специалисты разных медицинских направлений: акушеры-гинекологи, хирурги, репродуктологи, фармацевты и эпидемиологи. В этом году Президент принял закон, который предусматривает всестороннюю защиту и поддержку медицинских работников, включая предоставление жилья для специалистов в сельской местности и социальные льготы.