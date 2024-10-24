В Okko состоялась премьера сериала Юрия Быкова «Лихие» про 90-е

Это первый проект постановщика после неудачного эксперимента «Сторож», который сумел добраться до широкого зрителя: снятый в прошлом году полный метр «Хозяин» помелькал по зарубежным фестивалям, но, в отличие от своего автора, из лимба пока не выбрался. Кроме того, это первый состоявшийся сериал после другого неудачного эксперимента «Спящие» (за него постановщику в свое время изрядно — но поделом — досталось); заявленный на 2021 год детектив «Ноль» был даже написан, однако стриминг «Кинопоиск» так и не запустил его в производство. Камбэк кинематографиста осуществляется на мощностях продюсерской компании «Среда» и команды первого «Метода» (здесь готовится отдельный ревайвл: Быков снимает третий сезон, запланированный на следующий год), а в главной роли задействован Артем Быстров, игравший «дурака» в «Дураке» — так что «Лихие» в известной степени составлены сплошь из хайлайтов быковской карьеры. Если по завершении «Сторожа» и случился какой-то анонсированный отпуск, он, как мы и надеялись, пошел постановщику на пользу.